Il Corriere dello Sport in edicola fa la conta dei disponibili, eppure Allegri ha ancora diversi dubbi di formazione. La Juve è volata a Empoli con appena 13 giocatori di movimento della prima squadra, a cui si aggiungono i 3 portieri e 3 elementi dell'Under 23 (Aké, Miretti, Soulé). "Eppure non mancano i dubbi di formazione, tutti legati alle condizioni di chi è ancora abile e arruolabile. In porta Szczesny, in difesa tutto ruota attorno alla tenuta di Bonucci: con lui al fianco di De Ligt ci saranno Danilo e Pellegrini sulle fasce, altrimenti via libera a De Sciglio a destra con Danilo centrale. A centrocampo tre maglie per quattro giocatori, favoriti Zakaria, Arthur e Rabiot, verso la panchina Locatelli, con la suggestione Aké nel caso in cui Cuadrado avesse bisogno di tirare il fiato. E davanti c'è Kean con Vlahovic".