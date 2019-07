Nessuna difesa a tre, Sarri è stato chiaro. E allora, la conta dei difensori centrali può portare a un eccesso che sfocia nel lusso. Sì, c'è un centrale di troppo. O almeno questo è quanto racconta Calciomercato.com: il tecnico ex Chelsea ha chiarito la sua idea di gioco e valuta attentamente tutti i suoi centrali. A partire da Bonucci, passando per Rugani, finendo con Demiral. Considerando la portata dei titolari e il rapporto proprio con Daniele, sembra il turco il maggior indiziato alla partenza. Intanto, Milan e Roma ci provano. Rispettivamente per l'italiano e poi per l'ex Sassuolo. I rossoneri, infatti, hanno prima cercato Demiral, salvo quindi virare su Rugani: per comprarlo a titolo definitivo la Juventus chiede cifre superiori a 35/40 milioni di euro e, per questo, il Milan ad oggi non riesce ad accelerare. E i giallorossi? Situazione spinosa, c'è anche Higuain in ballo, oltre a Zaniolo. Demiral è stato proposto, ma il ds Petrachi preferirebbe invece Rugani. Le parti si riaggiorneranno ma almeno uno dei due, entro fine mercato, partirà