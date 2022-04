Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il racconto della partita si sposta sull'asse dei singoli. Se il Cagliari è bravo a tenere larga la Juve e chiudere al centro dove, se si esclude Vlahovic, non c’è traccia di inserimenti, "uno soltanto nella Juve ha testa e coraggio, o forse incoscienza, per ribellarsi. Ed è Cuadrado. Come spesso accade. Insopportabile quando cerca falli che non ci sono o eccede in giravolte, ma senza di lui la Juve non sarebbe al quarto posto. Anima, trascinatore, regista e attaccante più pericoloso".