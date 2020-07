4









I pronostici sono a favore, le motivazioni ci sono: è tutto pronto per la festa scudetto della Juventus, che staserà si giocherà contro la Sampdoria i tre punti decisivi per conquista del nono tricolore consecutivo. Un’egemonia iniziata con Conte, proseguita con Allegri che ha lasciato l’onore e l’onere a Sarri di portare avanti l'impero. Stasera ne ha l’occasione, per quello che sarebbe il suo primo titolo italiano. C’è un ma. Nessuno può depauperare il prestigio e la gloria che conseguono dopo la vittoria di uno scudetto, ma l’aria che aleggia intorno al trofeo non è delle migliori.



STADIO VUOTO, STAGIONE CRITICATA – Innanzitutto c’è un fattore ambientale inedito. L’atmosfera bollente dello stadio, una bomba ad orologeria pronta ad esplodere in caso di vittoria in un tripudio di emozioni positive. Ecco, dimentichiamoci tutto questo, perché se stasera sarà trionfo, sarà smorzato, in uno Stadium desolato dove sulle tribune manca solo una palla di fieno a rotolare in stile western. Non si può festeggiare a dovere, e questo è già di per sé qualcosa di storico, ma che lascia l'amaro in bocca per l'impossibilità di condividerlo fisicamente con i tifosi. Inoltre, l’umore che accompagna la nona sinfonia bianconera non è dei migliori. Non importa che arriverà, la critica non ha risparmiato il modo con cui la Juve alzerà lo scudetto, con l’operato di Sarri spesso criticato nell’arco della stagione. Insomma, il valore intrinseco che porta la vittoria del tricolore è innegabile, ma a Torino non si respira un’aria così pulita.