I bianconeri, ieri al Franchi, sono incappati in uno stop a reti bianche. La Juventus non pareggiava 0-0 da 41 partite in Serie A, un dato curioso. Lo scrive il club bianconero sul proprio sito ufficiale, raccontando tutte le curiosità di Fiorentina-Juve.



LE ALTRE CURIOSITA' - "La Juventus non ha vinto nessuna delle ultime quattro trasferte di campionato dopo la sosta per le Nazionali (tre pareggi e una sconfitta).



Due cambi, obbligati, nel primo tempo: no accadeva in Serie A per i bianconeri da gennaio 2011, contro il Parma.



La Fiorentina non ha vinto nelle ultime 13 partite casalinghe in Serie A, record negativo per i viola nel massimo campionato.



La Juventus ha vinto solo una delle ultime sei trasferte in campionato (2N, 3P): ne aveva vinte cinque delle precedenti sei.



La Fiorentina è tornata a fare punti contro la Juventus in Serie A, dopo una serie di quattro sconfitte consecutive.



La Juventus ha subito 18 conclusioni: i bianconeri non ne subivano di più in Serie A da marzo contro il Napoli (21).



La Fiorentina ha tentato quindi 18 tiri: in tutte le prime tre giornate di questo campionato ha concluso almeno 18 volte".