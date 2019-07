Secondo quanto riportato da Sky Sport, la pressione del Manchester United (capitale del mercato in questi giorni) per Milinkovic-Savic la trattativa avanza, a prescindere da Paul Pogba. Infatti, nella testa dei Red Devils, sta passando l'idea di rimpiazzare Pogba prima ancora di cederlo, così da tutelarsi da eventuali inserimenti di terze parti. Come la Juventus, che, nel frattempo, guarda entrambi i giocatori ammiccando. Sul serbo, le quotazioni di Lotito sono ancora un ostacolo che nemmeno lo United ha ancora superato. 90 milioni di euro, la quotazione del serbo.