In Europa si infiamma il mercato dei difensori centrali, con tanti gioielli nel mirino dei grandi club. Non solo la Juventus: anche il Manchester United sta lavorando ad un profondo restyling della propria retroguardia e, fra gli obiettivi di Solskjaer, c'è Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riporta il Mirror, il Napoli ha però respinto l'ultima maxi-offerta dei Red Devils, fissando il prezzo del senegalese oltre i 150 milioni di euro. Ecco perché da Old Trafford si sarebbe deciso di virare su un altro talento che da mesi è sulla lista della Juve: Rúben Dias del Benfica. Il portoghese potrebbe liberarsi di fronte a una proposta da circa 60 milioni.