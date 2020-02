Ogni giorno che passa, si avvicina il momento dei saluti tra il Manchester United e Paul Pogba. Il centrocampista francese, secondo quanto riporta il Daily Mirror, è in rottura completa con la società e sta aspettando solamente la prossima sessione di mercato per lasciare lo United. La Juventus resta in attesa, alla finestra per capire se ci saranno le possibilità di un grande ritorno. La contesa, naturalmente, sarà con il Real Madrid: malgrado la situazione, il Manchester United non vuole però svendere il giocatore, che dovrà quindi essere pagato secondo quant'è il suo valore.