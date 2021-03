1









Con il contratto in scadenza tra tre mesi, il futuro di Hakan Calhanoglu è tutto da scrivere. Il trequartista turco non ha ancora rinnovato con il Milan e nei mesi scorsi anche la Juve ha avuto l'idea di prenderlo a parametro zero. Una suggestione, più che un vero e proprio obiettivo: l'ex Bayer Leverkusen potrebbe diventare una di quelle novità delle quali parla spesso Paratici. Occhio però, perché secondo l'Express sul giocatore ci sarebbe anche il Manchester United.