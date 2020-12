Dopo che Mino Raiola ha messo praticamente sul mercato Paul Pogba dicendo che il francese vuole cambiare aria, dall'Inghilterra parlano di un'idea di scambio tra Juventus e Manchester United che sarebbe clamorosa: i francese tornerebbe in bianconero in cambio di Paulo Dybala, già cercato un anno fa dai Red Devils e che quest'anno sta facendo fatica ad emergere. In più, c'è la trattativa per il rinnovo del contratto ancora bloccata e che potrebbe non avere più sviluppi. A riportare questa suggestione è il Daily Mail.