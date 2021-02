1









In attesa di sbloccare la telenovela legata a Paul Pogba, che la Juventus spera sempre di riportare a Torino, il Manchester United sta cercando il suo sostituto e potrebbe averlo individuato in Valverde del Real Madrid. Secondo i Red Devils il centrocampista uruguaiano è l'ideale per sostituire Pogba in caso di cessione. Lo United non vorrebbe lasciarlo partire, ma il fatto che stia pensando a un giocatore al suo posto è un indizio per la Juventus.