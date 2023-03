. Lo assicura l'edizione odierna di Tuttosport, che torna sulla reazione della squadra alla sconfitta contro ladi cui ha parlato anche Massimilianonel post partita: indicativo il fatto che nello spogliatoio alcuni giocatori non siano riusciti a trattenere le lacrime, in una notte in cui nemmeno la sorte ha girato a favore. La stessa espulsione-flash di Moiseè sintomatica dell'impeto e delle passioni che animano i bianconeri, nel mezzo di una situazione che per molti sarebbe insostenibile; stesso discorso per le recenti sfuriate di Massimiliano Allegri, che in alcuni casi se l'è presa addirittura con i propri tifosi.Si tratta, comunque, di. I bianconeri - riflette TS - ce l'hanno con il resto del mondo, al limite, ma non con gli altri bianconeri. E nessuno ha intenzione di abbandonare la nave in un mare in tempesta, anzi...ha appena firmato il rinnovo di contratto, Angelha ammiccato alla possibilità di farlo e anche Paulha intenzione di restare; lo stesso Massimiliano Allegri ha promesso fedeltà, mentre Federico, giusto ieri sera, ha sottolineato la determinazione della squadra nel provare "a vincere qualcosa, che sarebbe molto bello considerando quello che sta succedendo". Tutti uniti, insomma, contro tutto e tutti. E l'atteggiamento giusto è già un ottimo punto di partenza.