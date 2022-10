Come racconta il Corriere dello Sport c'è. Ecco la parola d’ordine che regna alla Continassa. La Juve è squassata dalla più profonda crisi sportiva della storia recente ma c’è anche altro a impensierire. C’è l’inchiesta della Procura di Torino sulle plusvalenze e sugli stipendi differiti all’epoca del Covid che occupa l’attualità extra campo. I magistrati hanno comunicato la chiusura delle indagini e formulato a 16 indagati (tra cui la stessa società come persona giuridica) ipotesi di reato che vanno dal falso in bilancio alle false comunicazioni rivolte al mercato, all’emissione di fatture per operazioni inesistenti fino all’aggiotaggio informativo. La Procura della Federcalcio, inoltre, ha chiesto agli inquirenti torinesi la trasmissione degli atti.