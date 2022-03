Non sono state due settimane brillanti per quanto riguarda le italiane in Champions, con Inter, Milan e Juve che sono state eliminate rispettivamente da Liverpool, Atletico Madrid e Villarreal. Alla luce di questi risultati è inevitabilmente cambiata anche la classifica del ranking UEFA, con la Juventus come unica italiana a rientrare tra le prime 10.



1. Bayern 136.000

2. Manchester City 127.000

3. Liverpool 124.000

4. Chelsea 118.000

5. Real Madrid 115.000

6. Paris Saint-Germain 112.000

7. Barcellona 109.000

8. Juventus 107.000

9. Manchester United 105.000

10. Atlético Madrid 101.000

12. Roma 88.000

23. Inter 67.000

24. Napoli 66.000

25. Atalanta 60.500

30. Lazio 53.000

43. Milan 38.000

100. Torino 14.866