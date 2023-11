Come racconta Gazzetta, sembra passata un’eternità dalla disfatta di. Eppure non sono trascorsi nemmeno due mesi da quel 23 settembre da incubo vissuto dalla Juventus al Mapei Stadium. Papere, svarioni, autogol. Quella che pareva la banda del buco, in cinquanta giorni si è trasformata in un bunker. Massimiliano Allegri, mattone dopo mattone, ha costruito un muro solido, quasi insuperabile. Appena sette reti subite in dodici giornate, più della metà (4) nella disfatta contro il Sassuolo. Una sola in più rispetto all’Inter capolista (6 gol incassati) e avversaria nel derby d’Italia dal profumo di scudetto in programma all’Allianz Stadium dopo la sosta per le nazionali (26 novembre).