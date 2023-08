Il calciomercato in Italia terminerà alle 20 di venerdì 1° settembre, almeno quello in entrata. Per le cessioni ci potrebbe essere anche più tempo provando a sfruttare le finestre più ampie di altri mercati. Dettagli, o forse no. Intanto quando mancano dieci giornate belle piene al gong, l'agenda di Cristiano Giuntoli, Giovanni Manna e tutti gli altri è decisamente intasata. Tante le situazioni da gestire, in uscita soprattutto, monitorando anche quelle in entrata. Ci sono gli esuberi conclamati e fuori rosa a cui trovare ancora una sistemazione, ci sono quei giocatori che attendono il progetto giusto per trovare maggior spazio altrove, ci sono quegli autentici casi aperti. E poi ci sono alcuni obiettivi che magari si escludono l'uno con l'altro, che la Juve cerca di tenere assolutamente vivi.Scopri tutto in galleryBERARDIA oggi è forse l'attaccante più vicino, nonostante il muro alzato pubblicamente da Giovanni Carnevali e dal Sassuolo. Certo, serve sempre prima la cessione, con Moise Kean a questo punto uomo designato.BONUCCIL'Union Berlino attende solo il suo sì, con la Juve si lavora su buonuscita per concludere una storia leggendaria ma finita malissimo. L'addio è sempre più vicino.CENTROCAMPISTANon sembra più una priorità, ma sul taccuino restano profili giovani e di prospettiva nel caso in cui spuntassero fondi freschi con Diarra e Thuram junior in cima alla lista. E uno tra Miretti o Nicolussi Caviglia andrà in prestitoHOLMResiste tra i profili della fascia, ma l'Atalanta ora è molto avanti e lo spazio per lui ancora non c'è.KAIO JORGEJuve e Frosinone sono d'accordo, lui sta riflettendo ma sembra convincersi sempre più a ripartire qui.KEANSul mercato, come e più degli altri, aspetta l'offerta giusta mentre si scalda la pista Fulham.KOSTIC/ILINGIling via solo per un'offerta irrinunciabile, Kostic è scivolato nelle gerarchie ed è visto come non compatibile con Chiesa: è sul serbo che si lavora in queste ore, con Lucci si cerca una soluzione che ancora non c'è.LUKAKULa Juve non lo molla ancora, lui non molla ancora la Juve. Dopo una inevitabile pausa potrà tornare a essere il tormentone degli ultimi giorni di mercato.MORATASe uno parte (Kean), se uno non arriva (Lukaku) e nemmeno l'altro (Berardi)...Così Alvaro spera nel ritorno.PJACADeve ancora trovare una soluzione, insieme a Frabotta e Bonucci è l'ultimo dei fuori rosa a essere ancora bloccato. Resta la Turchia, rimarrà un flop da 30 milioni anche o soprattutto a causa degli infortuni.SOULE'Anche lui attende solo il via libera, vuole cambiare aria e la Juve avrebbe gradito una pronta plusvalenza ma ora sembra inevitabile il prestito: Frosinone e Feyenoord in pole.VLAHOVICGioca e segna, ma non è finita. Anzi, la Juve continua a lavorare per fare in modo che possa trasformarsi nella cessione eccellente per sistemare i conti e regalare Lukaku ad Allegri.