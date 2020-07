Napoli e Roma stanno tentando di chiudere l'operazione Under, che si è già promesso ai partenopei come si intuisce anche dai saluti e i sorrisi del turco in compagnia di Insigne e Manolas al termine della gara. Come riporta il Tempo De Laurentiis vorrebbe un scambio per realizzare a sua volta una plusvalenza, Milik però ha altre offerte e al momento non considera l'opzione Roma, quindi bisogna mettersi d'accordo sul prezzo «secco» di Under: Giuntoli offre circa 25 milioni, da Londra Baldini ha alzato la posta fino a 32 ed è nato lo scontro.