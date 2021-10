Designata ufficialmente la squadra arbitrale per il match tradi domenica 3 ottobre, valido per la settima giornata del campionato italiano di(girone A). A dirigere la partita sarà Marcodella sezione di Pisa. Scelti come assistenti Mauro Dell'Olio e Ciro Di Maio, entrambi di Molfetta, mentre il quarto uomo sarà Gioele Iacobellis di Pisa. Il fischio d'inizio allo stadio Martelli è fissato alle 14.30.