Intervistato da L'Adige, il centrocampista bianconero Emanueleha parlato della partita di questo pomeriggio tra, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C. Per lui, bolzanino di nascita, si tratta di un altro ritorno a casa, dopo il match di campionato disputato solo la scorsa domenica contro la stessa squadra. "Ce la giocheremo a fronte alta, così come abbiamo già fatto", le dichiarazioni del giovane calciatore, che lo scorso anno ha vestito la maglia del Chievo. "Per me tornare al Druso è stato bello, ho iniziato a giocare con il Bolzano 96 e poi una stagione da esordiente con il Sudtirol. Pur essendo andato via presto dalla città, sono rimasto molto legato a questo mondo però sono tifoso juventino fin da bambino e qui sto vivendo un'esperienza molto importante. Il mio sogno è debuttare in prima squadra".