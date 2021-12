L'allenatore dellaLambertoha parlato al sito ufficiale bianconero in vista del match contro la, l'ultimo del 2021. La squadra è reduce dalla vittoria per 2 a 1 contro il, la seconda consecutiva: "Siamo contenti, volevamo dare continuità alla prestazione fatta contro il Trento. I ragazzi mi sono piaciuti per atteggiamento, coraggio e intraprendenza. Siamo stati premiati facendo una buona partita. Giochiamo ogni tre giorni, è la difficoltà più grossa. Di fronte abbiamo un grandissimo obiettivo, migliorare la nostra classifica. L'eventualità di fare tre successi di fila è importantissima, non ci siamo mai riusciti. Sarà un grande sprono. Cercherò di dare coraggio alla squadra per ottenere un grandissimo risultato".E sulla Pergolettese: "L''anno scorso ci ha messo in difficoltà, ha tanti giocatori che sono gli stessi. Ha buono spirito e organizzazione, ha giocatori esperti e di qualità. Infatti riesce a fare ottime partite e grandissimi risultati. Ultimamente ha battuto il Renate, quindi è una partita che va giocata al massimo delle potenzialità per ottenere un buon risultato. Che è quello che vogliamo per la chiusura dell'anno".