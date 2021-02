Il tecnico della Juventus Under 23 Lamberto Zauli ha parlato ai microfoni di Juventus Tv, presentando la prossima sfida di campionato contro la Lucchese: “Sicuramente è stata fatta un’ottima partita, se non riusciamo a fare il salto con le squadre che lottano per i primi posti vuol dire che qualche dettaglio va migliorato. È chiaro che noi siamo molto giovani, ci sta che l’esperienza che in queste partite viene richiesta, qualche dettaglio può venire meno. Noi voltiamo pagina, il campionato è molto lungo, vogliamo stare tra le prime, siamo tutti attaccati, anche le prime fanno fatica a fare punti con continuità, noi guardiamo a noi stessi perché contro la Pro Vercelli la squadra ha dato tutto, facendo uno dei migliori primi tempi. Adesso affronteremo la Lucchese come abbiamo affrontato tutte le altre partite, ovvero per cercare di vincere”.



LA LUCCHESE – “È una squadra esperta, la sua classifica non gli permette di essere serena. Sarà molto difficile, vuole ottenere punti per salvarsi, ma noi vogliamo ottenere tre punti per dare fastidio alle prime”.



ATTACCANTI E MODULO – “Cambia relativamente, il cambio di modulo sta solo nel cercare di mettere le caratteristiche dei giocatori che compongono la rosa nelle migliori condizioni per esprimersi. C’è una buona mentalità nel giocare, nell’aggredire la squadra avversaria. La scelta del ruolo è solo sui singoli giocatori”



RAFIA – “È importantissimo, viene da un mese di recupero dall’infortunio, ha fatto uno spezzone di partita, molo bene, contro la Pro Vercelli, tutti i giocatori che possono saltare l’uomo sono importanti, e questa è una delle sue caratteristiche principali”.