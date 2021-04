Lamberto Zauli, allenatore della Juventus Under 23, è intervenuto a Juventus Tv per presentare la gara di domani contro la Pistoiese: "Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita. Vogliamo affrontare questo recupero al meglio, non pensiamo ai loro numeri ma ai nostri. Arriviamo da tre sconfitte consecutive e vogliamo tornare a fare punti per conquistarci la zona playoff che è il nostro obiettivo e la squadra merita di raggiungerlo. L'approccio è sempre molto importante, dà il trend a tutta la partita. Ogni palla può fare la differenza nel risultato finale"



ALESSANDRIA - "Partita equilibrata, giocata bene da entrambe le squadre, tanti duelli. Non siamo stati bravi sugli episodi determinanti per il risultati, sono stati più bravi loro. Noi dovremo mettere la stessa voglia di vincere la partita, di vincere i duelli individuali anche domani pomeriggio"



BARRENECHEA - "Ottima partita, veniva da un periodo di stop. Sta crescendo molto in Primavera e l'ha dimostrato. Ha giocato con personalità e forza fisica, ha fatto 90 minuti d'intensità e siamo molto contenti"