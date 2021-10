Le parole di Lamberto Zauli a Juventus Tv, prima della sfida contro il Seregno: "Mi aspetto una partita difficile. Il Seregno ha fatto due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro partite. È una squadra esperta in tante zone del campo. Sarà difficile perché, vedendo le loro gare precedenti, è una squadra che lotta su ogni pallone, a volte sono sporchi, hanno un ottimo pressing quindi noi dovremo fare un’ottima prestazione per cercare di fare risultato. Sono forti nelle palle alte. Cercano le loro punte che hanno centimetri, così come i difensori. Dovremo essere bravi in questo, non è proprio nelle nostre caratteristiche ma stiamo preparando la partita per limitare le loro caratteristiche e mettere in campo le nostre qualità"NAZIONALI - "Ci siamo dovuti adattare. Siamo rimasti a disposizione dei ragazzi che non erano convocati in Nazionale e in prima squadra. Questo è il nostro compito, di gestire gli atleti insieme ai giocatori della prima squadra per fare dei buoni allenamenti. Tu vorresti giocare con continuità ogni sette giorni, non è nel nostro destino perché dopo il Seregno giocheremo ogni 3 giorni. Veniamo da una vittoria quindi dobbiamo portarci sul campo di domenica quell’autostima vista contro il Mantova consapevoli di voler raggiungere una vittoria"BILANCIO - "Presto per fare un bilancio, visto che lo scorso anno siamo arrivati alle ultime 5/6 partite a giocarci un posto playoff. Noi vogliamo giocare bene, e così facendo possiamo arrivare a dei risultati. Domenica vogliamo fare una grande partita per costruirci la nostra classifica. Questo sarà il nostro percorso"