Il tecnico della Juve Under 23 Lamberto Zauli è intervenuto ai microfoni di Rai Sport rilasciando alcune dichiarazioni: "Volevo cercare la stima di questa grande società, per me è motivo di grande orgoglio. Noi ci portiamo dietro questo importantissimo nome del calcio mondiale e quando affrontiamo le squadre di provincia si nota la loro curiosità. Mi piace molto allenare, credo che l'ambizione sia la spinta fondamentale per poter andare avanti. I tifosi ci seguono con curiosità e affetto, siamo gli unici ad avere una seconda squadra e per noi è un grande orgoglio vedere i nostri ragazzi giocare all'Allianz Stadium in prima squadra".