Questo il commento di Lamberto Zauli, allenatore della Juventus Under 23, dopo la vittoria per 3-1 contro la Pro Patria: "Nel primo tempo abbiamo disputato una buona gara, rischiando pochissimo e segnando due gol, quindi siamo contenti. Dispiace perché nel finale si è un po' riaperta ed è diventata più confusionaria e non abbiamo gestito bene la palla in quella situazione e in questo dobbiamo migliorare. Fino a quel momento comunque, contro una squadra forte e solida, avevamo subito poco ed eravamo sopra di tre gol e questo dimostra che la squadra ha messo qualità davanti e solidità dietro, costruendo lì la vittoria. Poi ci siamo un po' abbassati, loro hanno messo grande fisicità, ma abbiamo resistito bene. Tutti i ragazzi stanno crescendo, siamo un gruppo che costruisce le vittorie in settimana, ieri ho voluto fare i complimenti a tutto il gruppo, per gratificare tutti a prescindere dal minutaggio perché in allenamento tutti stanno dando il massimo. La classifica? Siamo concentrati a vincere le partite, giochiamo per questo, poi i campionati sono lunghi, ora si costruisce ciò per cui si lotterà. Il gruppo crede in quello che fa".