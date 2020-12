Le parole di Lamberto Zauli a JuventusTv alla vigilia del match tra Juve Under 23 e Renate: "La squadra mi auguro che sia arrabbiata perchè nelle ultime due partite abbiamo raccolto meno a causa di ingenuità e se vogliamo fare un campionato di livello queste cose le dobbiamo migliorare. Si può accettare una sconfitta ma se non è meritata fa più male. Abbiamo poco tempo per lavorare, abbiamo analizzato i difetti e cerchiamo di correggerli. Nelle ultime due sconfitte abbiamo messo in campo anche tante cose positive. Domani sarà una partita importantissima: non solo perché arriva la capolista Renate ma anche perché noi arriviamo da queste due sconfitte e abbiamo voglia di tornare a fare punti. Abbiamo preso gol negli ultimi minuti ma è difficile capire perché, cercheremo di essere concentrati e con voglia di vincere per tutti i 90'. Quando si gioca contro i migliori le attenzioni aumentano ma noi dobbiamo tenere l'attenzione alta in tutte le partite. Io spingo i ragazzi a voler sognare, a fare un campionato da protagonisti. Ho giocato con Diana, è un ragazzo intelligente e mi fa piacere incontrarlo di nuovo e gli faccio i complimenti ha grande merito nei risultati del Renate. Sono orgoglioso di aver vissuto quest'anno alla Juventus, mi sto godendo quest'esperienza all'Under 23. Da domani voglio vedere un gruppo che crede di poter fare qualcosa di straordinario, questo si costruisce ogni giorno in allenamento: se cresciamo sotto questo aspetto possiamo toglierci delle soddisfazioni".