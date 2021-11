Alla vigilia del match contro il Lecco in programma domani alle 14.30, l'allenatore dellaLambertoha presentato il match ai microfoni di Jtv: "In tutte e due le partite contro Sudtirol abbiamo reagito nel secondo tempo dopo le difficoltà, questo è l'aspetto positivo".Zauli si concentra poi su alcuni singoli: "Conosciamo la sua qualità, lui è importante per noi e noi per lui, ha una bella opportunità per ritrovarsi dopo 10 mesi di inattività e per gli altri è importante giocare con uno come lui". Su, reduce dalla convocazione con l'Argentina: "Sta vivendo una favola, deve ancora iniziare a giocare ma ha grandi qualità. In Argentina ha visto il suo talento e gli hanno fatto assaggiare la Nazionale A. La Juventus ne è felice, ha investito molto su un ragazzo che sta avendo grandi gratificazioni".La Juventus è chiamata a una reazione nella partita contro il: "Ci sono pressioni? Sì, perchè la società ambisce a stare tra le migliori. Poi in un campionato possono esserci momenti negativi. Il Lecco si gioca le prime posizioni, sarà difficile. Zironelli ha tanti anni di C alle spalle. Possiamo vincere ma dobbiamo fare pochi errori".