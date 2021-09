Le parole di Zauli ai canali della Juventus dopo la sconfitta contro la Giana Erminio: "Dispiace, perché ovviamente non è il risultato che volevamo. Abbiamo provato un possesso palla che si è rivelato abbastanza sterile nel primo tempo e non siamo riusciti a sbloccarla, poi nel secondo ci abbiamo provato di più, stazionando nella loro metà campo, poi un contropiede a pochi minuti dalla fine è stato letale e il forcing finale non ci ha portato il guizzo giusto. Dobbiamo migliorare in velocità e qualità e lo faremo. Nonostante questa sconfitta sono ottimista perché penso questi ragazzi abbiano le qualità per disputare un buon campionato".