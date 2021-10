Il commento di Lamberto Zauli alla vittoria della sua Juventus Under 23 per"Questa è una vittoria che vale tanto perché è arrivata contro una squadra difficilissima da affrontare e da battere. Oggi siamo stati bravi a capitalizzare le occasioni che abbiamo creato e Garofani è stato determinante in più situazioni, soprattutto sul calcio di rigore parato.Il nostro percorso di crescita continua partita dopo partita e la vittoria di oggi è arrivata grazie alla prova di tutto il gruppo. Siamo molto contenti per la prestazione che abbiamo messo in campo questo pomeriggio."