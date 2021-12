Il tecnico dellaLambertoè intervenuto ai microfoni di JTV dopo la sconfitta pomeridiana della sua squadra contro il, nella gara valida per la 14^ giornata di Serie C (2-0 il risultato finale). Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo giocato un buon primo tempo, ma quando si creano così tante occasioni bisognerebbe cercare di sfruttarle meglio. Sicuramente la rete incassata sul finale della prima frazione ci ha tolto sicurezze, quindi nella ripresa non siamo riusciti a mettere in difficoltà gli avversari come in precedenza. Torniamo a casa senza punti, ma con la consapevolezza di aver affrontato con coraggio una formazione di alto livello, che nella passata stagione ha sfiorato la promozione in Serie B. Questo match è stato sicuramente un altro. Affrontare sfide con questo coefficiente di difficoltà e giocarle con questa determinazione è fondamentale per il nostro gruppo, che è giovanissimo".