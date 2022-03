Il tecnico della Juve Under 23 Lamberto Zauli è intervenuto ai microfoni di JTV dopo la sconfitta contro il Padova. Ecco la sua analisi: "Anche la partita di oggi fa parte di un processo di crescita di questi ragazzi, a cui posso chiedere tutto, ma non certo l’esperienza: l’Under 23 serve proprio a questo, a farli entrare in questo tipo di calcio e far giocare loro spesso. Il Padova è una delle squadre più forti del nostro girone, e proprio come contro il Sudtirol la settimana scorsa abbiamo giocato alla pari. Questo mi soddisfa e mi fa piacere: adesso andiamo a giocarci le ultime partite e proviamo a prendere i Playoff".