#Under23 | Davide De Marino è tornato ad allenarsi in gruppo



Bentornato pic.twitter.com/rMgjgLqHbr — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) November 18, 2021

Laritrova un pezzo della difesa. In vista della sfida casalinga contro il, valida per la 15^ giornata di Serie C, è infatti tornato ad allenarsi in gruppo Davide, fermo ai box per infortunio dallo scorso 28 aprile. Di nuovo a disposizione di mister Zauli anchee gli altri giocatori convocati dalle rispettive Nazionali, ormai rientrati alla base. Il match di campionato è in programma sabato alle 14.30.