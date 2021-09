Il commento di Lamberto Zauli, allenatore della Juventus Under 23, alla vittoria per 2-1 sulla Triestina nel recupero della 2^ giornata di Serie C girone A: "Questo è stato un successo che abbiamo cercato fino alla fine e siamo riusciti a ottenerlo proprio grazie al grande spirito di tutto il gruppo. Abbiamo giocato un buon primo tempo, soffrendo un po’ la loro fisicità e il gol subìto ne è la dimostrazione. Ci siamo compattati e siamo riusciti a trovare il pareggio prima dell’intervallo. Nella ripresa tecnicamente non siamo stati perfetti, ma abbiamo dato tutto in fase difensiva non subendo occasioni pericolose.