Lamberto Zauli, dopo la vittoria della Juve Under 23 sul Legnago, ha parlato così: "Siamo molto contenti per la vittoria di oggi e per avere ottenuto il record di punti. Guardando al percorso fatto in questa stagione, nel complesso, c'è dentro di noi un po' di rammarico per non essere riusciti a chiudere la regular season ancora più avanti in classifica. Adesso, però, non abbiamo tempo per guardarci indietro, ma dobbiamo immediatamente focalizzarci sul primo turno dei play-off che affronteremo in casa contro il Piacenza. Il bilancio di questo campionato è positivo perché tanti ragazzi sono riusciti a recitare un ruolo da protagonisti e la crescita di tutto il gruppo è stata costante ed evidente e questi erano obiettivi societari che ci eravamo prefissati all'inizio di questa annata. Questa squadra è formata da tanti giocatori forti tecnicamente, con un'attitudine mentale importante e la giusta umiltà per poter crescere e continuare a togliersi tante soddisfazioni".