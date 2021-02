Il commento a caldo di Lamberto Zauli, allenatore della Juventus Under 23, dopo la vittoria per 6-0 contro il Livorno: "Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché sono stati perfetti oggi. Volevamo una reazione di questo tipo dopo la sconfitta di Como che è stata condizionata da alcuni nostri errori che abbiamo pagato a caro prezzo contro una squadra forte. Sono soddisfatto anche per l’inserimento che stanno avendo i nuovi arrivi. Noi ci alleniamo giorno dopo giorno per continuare a migliorarci e la vittoria di oggi è frutto di una prestazione corale di livello, contro una squadra come il Livorno che, nonostante il risultato, ha provato a restare in partita".