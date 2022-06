Può cambiare la guida tecnica della Juventus Under 23. Da giorni, infatti, circola la voce di un interessamento del Sudtirol, neopromossa in Serie B, per Lamberto Zauli. Voce che trova conferma dalle pagine di Trivenetogoal che specifica come nella giornata di domani dovrebbe esserci un incontro decisivo tra il tecnico e la dirigenza del club: "potrebbe essere il preludio alla fumata bianca".