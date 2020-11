Il commento di mister Lamberto Zauli al termine del match della Juventus Under 23 contro la Pistoiese, vinto per 3 a 2: "La prima mezz’ora è stata ottima sotto il profilo tecnico e dell’aggressività messa in campo. Nel momento in cui, però, ti trovi avanti 3-0 non puoi permetterti di fare rientrare in partita gli avversari. La concentrazione deve sempre restare alta, altrimenti si rischia di vanificare quanto di buono fatto. Nel primo tempo abbiamo dimostrato di saper giocare bene a calcio, nella ripresa, invece, abbiamo capito la difficoltà del momento e siamo stati bravi a giocare una seconda parte di gara più di fatica e di sostanza. Sono contento per l’ottima prestazione di tutta la squadra e sono felice per la tripletta di Petrelli. Non dimentichiamoci che è un giovanissimo. L’anno scorso ha dovuto fare i conti con due brutti infortuni e non è riuscito ad avere continuità. Quest’anno si sta affacciando con grande personalità al calcio professionistico, anche e soprattutto grazie al sostegno dei suoi compagni più esperti. Per lui questo sarà un punto di inizio, non di arrivo. Questo gruppo è davvero compatto e il nostro obiettivo è quello di crescere partita dopo partita".