Dal sito ufficiale della Juventus le parole di Zauli dopo la partita contro il Piacenza: "Oggi purtroppo non è arrivata una vittoria, ma abbiamo provato a vincere questa gara fino alla fine. Sono soddisfatto nel complesso della prova dei miei ragazzi. Questa è la mentalità giusta, quella che dobbiamo avere in ogni singola partita. Sono felice anche per la determinazione messa in campo dai ragazzi che fino a pochissimi giorni fa si allenavano con la Prima Squadra e oggi sono scesi in campo con noi. Lo stesso impatto dei nuovi innesti è stato positivo. Ci è mancato soltanto il gol della vittoria".