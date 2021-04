La Juventus Under 23 è impegnata in questo momento sul campo del Renate in una sfida importantissima in ottica playoff. Il match, però, non è cominciato nel migliore dei modi. Nella lista degli undici titolari stilata da Zauli compariva il nome di Capellini in difesa. Il giovane difensore, però, ha accusato un problema fisico nel pre partita ed è stato costretto a lasciare il campo durante le fasi di riscaldamento. Al suo posto il tecnico dell'Under 23 ha schierato Anzolin.