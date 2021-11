Lamberto Zauli dovrà fare a meno di un titolare per la prossima sfida di Lega Pro contro il Padova. Come da comunicato ufficiale, infatti, Alessandro Sersanti risulta squalificato per un match a causa dell'ammonizione presa contro la Virtus Verona mentre si trovava in diffida:CALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)SERSANTI ALESSANDRO (JUVENTUS U23)CRIALESE CARLO (PRO VERCELLI)