Dal sito ufficiale della Juventus: "Non è inserito nell'elenco dei convocati, invece, Ferdinando Del Sole che, come evidenziato dai controlli effettuati al J|Medical, ha riportato la frattura dell'apice malleolo peroneale della gamba sinistra". Dopo essere subentrato nel secondo tempo della sfida con il Lecco, Del Sole era uscito dal campo per infortunio prima del tirplice fischio. Una stagione sfortunata per lui, costellata da diversi infortuni. Un problema anche per Zauli che dovrà rinunciare ad un calciatore capace di cambiare il volto delle partite con le sue giocate.