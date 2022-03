All'intervallo di Pro Sesto-Juventus Under 23, mister Lamberto Zauli è stato costretto ad operare un cambio per infortunio.

Sul finire del primo tempo, infatti, distorsione alla caviglia per Compagnon che, alla fine della prima frazione, è stato sostituito e ha lasciato il campo con una fasciatura alla caviglia. Per lui tanta sfortuna, perché costretto ad uscire mentre stava attraversando un ottimo periodo di forma.