La Juventus Under 23 è impegnata in campionato nella corsa ai playoff che vorrebbero dire giocarsi la promozione in Serie B. I problemi di rosa, però, non mancano e Zauli deve fare conto di diversi infortuni a cui si sommano i calciatori aggregati in prima squadra. Tra questi Fagioli che, come annunciato da Pirlo in conferenza stampa, avrà il compito di sostituire il partente Portanova: "Ha fatto bene l'altra sera. Si è aggregato a noi anche perché è partito Portanova e per sostituirlo nella rosa abbiamo pensato a lui fin dall'inizio di gennaio. Farà parte della Prima Squadra e in qualche occasione potrà andare con l'U23"