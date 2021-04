L'allenatore della Juventus Under 23 Lamberto Zauli è intervenuto ai canali ufficiali del club per commentare il pareggio contro il Pontedera: "Rispetto alle ultime partite la squadra ha disputato una buona gara. Abbiamo rischiato qualcosa, ma contro una squadra forte era da mettere in conto. Peccato non averla chiusa e peccato per quel gol subito nel finale. Dispiace perché era una partita importante anche per la classifica e sarebbe stato importante anche a livello di autostima in vista del finale di campionato. Ora restano quattro partite, dovremo dare tutto per conquistare un posto nei playoff dove potremo dire la nostra. Abbiamo commesso qualche leggerezza nel finale, ma dobbiamo portarci in vista delle prossime partite le cose buone che abbiamo messo in campo oggi. Anzolin? Prima da titolare dopo tanto tempo, penso abbia fatto un ottimo esordio".