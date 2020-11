La sua Juventus Under 23 ha vinto oggi 2-0 contro il Grosseto, ecco il commento a JTV di mister Lamberto Zauli: ​"Il Grosseto aveva fatto 13 punti fuori casa, si difendono bene e ogni tanto ci hanno messo in difficoltà. Nel primo tempo non riuscivamo a prenderli, siamo stati lenti e poco cattivi. Ma la partita era stata preparata per la vittoria e nel secondo tempo, dopo esserci detti che dovevamo andarcela a prendere, i ragazzi hanno messo qualità e volontà e siamo riusciti nel nostro intento. Siamo un gruppo che vuole stupire."



IL RAPPORTO COI RAGAZZI - "Serve che credano in ciò che fanno, mi piace parlar con loro. E mi fa piacere per Rafia, che ha grandissime qualità. Cerco di parlare con lui e con tutti, anche quello è il compito di un buon allenatore".



ATTEGGIAMENTO TATTICO - "Sto cercando di insegnare ai giocatori offensivi che se la difesa non prende gol è anche merito loro. Stiamo crescendo anche in questo. Loro stanno migliorando, stiamo diventando gruppo, la squadra ci crede. Oggi ho visto una squadra che dopo una vittoria fatta 3 giorni fa voleva un’altra vittoria. Penso sia un buon passo e andremo ad Olbia per questo".



IL GROSSETO - "Iniziai lì la mia carriera da giocatore, quando erano in Promozione. Il loro presidente mi ha regalato una maglia, mi ha fatto molto piacere".



IL FUTURO - "Nello sport si vince o si perde. Noi vogliamo far crescere i ragazzi, stare in un gruppo con mentalità vincente aiuta i ragazzi. Giocheremo tante partite ma la squadra deve diventare squadra. Sono contento quando succede come con Petrelli".