L'allenatore della Juve Under 23 Lamberto Zauli ha parlato dopo la sconfitta subita in casa contro il Padova (1-2 il risultato finale). Ecco il suo commento, raccolto da padovagoal.it: "Ce la siamo giocata a viso aperto creando numerose occasioni contro una squadra fortissima. Queste partite ci servono per crescere".