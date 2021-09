Il tecnico dellaLambertoha parlato dellasubita nel pomeriggio dalla squadra bianconera in trasferta contro la(3-2), nella partita valida per la quinta giornata di campionato di Serie C (girone A). "Quelle contro Pro Vercelli, Triestina e FeralpiSalò sono state tre gare molto dispendiose e impegnative. La squadra, però, ha sempre dato il massimo dal primo minuto fino alla fine e anche oggi il match è stato molto intenso. Nel primo tempo abbiamo giocato un buon calcio e avremmo potuto chiudere in vantaggio di due reti. Sicuramente è stata una partita molto aperta, da entrambe le parti. Volevamo tornare a Torino con punti, ma così non è stato. Adesso il nostro obiettivo sarà quello di focalizzarci sul prossimo appuntamento che ci attenderà cercando di limitare ulteriormente alcuni errori che commettiamo in alcuni momenti degli incontri".