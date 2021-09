Le parole dia Juventus Tv, alla vigilia della partita contro la: "Affrontiamo tutte le partite ufficiali, sia di Coppa che di campionato, con la stessa determinazione, perché sono importanti per la crescita dei ragazzi. Pensiamo che ogni esperienza in campo possa essere formativa".FERALPISALO' - Ci portiamo dietro la voglia di giocare palla a terra e fare una buona fase di non possesso. Abbiamo conquistato una vittoria contro una squadra attrezzata, un ottimo test, da archiviare immediatamente. Siamo già di fronte una partita importante e vogliamo fare un'altra buona prestazione2003 - Un progetto portato avanti dalla Juventus, la rosa ha ragazzi molto giovani e tanti sono arrivati dalla Primavera già pronti. Miretti e Soulé hanno talento ma lo devono dimostrare partita dopo partita. Oltre a loro ci sono tanti ragazzi che cresceranno bene, il mio compito è farli crescere e proiettarli in palcoscenici importantiGRUPPO - Siamo tanti e tutti in grado di giocare, cercheremo di alternarliPRO VERCELLI - Stanno dando continuità all'anno scorso. Sono partiti forte, sono esperti, sarà una partita difficile. Ma noi pensiamo a noi stessi e cercheremo di giocare beneNTENDA - Un grosso abbraccio, dispiace molto. Qui ha tutto a disposizione per tornare più forte di prima