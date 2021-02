Le parole di Lamberto Zauli rilasciate ai canali ufficiali della Juventus dopo la sconfitta per 4 a 0 dell'Under 23 contro il Lecco: "Oggi giocavamo con una squadra forte sotto tutti i punti di vista. Sicuramente le due reti subìte in avvio di primo tempo hanno condizionato la nostra gara e siamo stati costretti a inseguire per tutto il match. Mercoledì, per fortuna, giocheremo subito un’altra partita molto importante e sarà fondamentale entrare in campo con un altro atteggiamento. Il nostro percorso di crescita è ancora lungo, ma continuando a lavorare come stiamo facendo si potrà solo migliorare".