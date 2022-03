di Benedetta Panzeri, inviata a Lecco

L'allenatore della Juve Under 23 Lamberto Zauli è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta patita contro il Lecco.



LA GARA - "Partita molto equilibrata, i gol sono stati un po' casuali. Il risultato ci penalizza, potevamo gestire meglio sul gol dell'1-1 che ha cambiato l'inerzia della gara, prima non ricordo tantissime occasioni da gol. Sono stati episodi, abbiamo commesso piccoli errori e la partita è stata decisa da quello".



CONTRASTI - "I due mediani li conosco relativamente ma hanno intensità, i nostri il contrario. Sono più abituati a giocare, sono sollecitati spesso su quell'aspetto. Abbiamo giocato più nella metà campo loro, pur non creando occasioni, ma è stata una partita equilibrata che poteva finire in parità. Ganz è stato molto bravo a sfruttare le occasioni".



COSA MANCA - "Questi ragazzi stanno cominciando adesso a giocare, sono tanti ragazzi giovani, a volte il peso della squadra si perde sugli episodi. Il progetto serve proprio perchè questi ragazzi crescano e facciano esperienza, molti ragazzi potrebbero anche fare la Primavera, a volte commettiamo delle ingenuità ma è normale. Sono convinto che andremo sempre a migliorare per disputare i play-off a un ottimo livello".



DIFESA - "Abbiamo messo tutte punte, abbiamo provato ad attaccare ma non ci siamo riusciti. Sono entrati ragazzi giovanissimi per un forcing finale, rischi di perdere equilibrio, ci siamo sbilanciati, ma fino a quel



MIRETTI E SOULE - "Per noi non ci sono assenti, noi siamo concentrati sui presenti, difficilmente riusciremo a fare con continuità quello che fanno gli avversari. Non ci sono alibi, i nostri ragazzi sanno che possono giocare su e giù, nelle varie squadre, come ieri in Youth League: l'importante è che facciano esperienza, poi a fine anno la Juve tira le somme".



AKE - "Dispiace, è un infortunio muscolare. Dispiace molto, è stato aggregato alla prima squadra e ha già giocato con loro. Mi auguro che sia un infortunio breve".